Calcio

Serie C, Salernitana attesa domani nell’anticipo col Foggia

Anticipo Serie C al Pino Zaccheria: la Salernitana di Cosmi sfida il Foggia per riscattare il ko col Sorrento. Probabili formazioni e mercato.

Di: Antonio Pagano
Serie C, Salernitana attesa domani nell’anticipo col Foggia

La Salernitana di mister Cosmi vuole riscattare subito la sconfitta rimediata tra le mura amiche contro il Sorrento. I granata sono attesi domani, 29 agosto, nell’anticipo del girone C di Serie C allo stadio Pino Zaccheria di Foggia. I padroni di casa sono reduci da una vittoria all’esordio in campionato contro il Crotone, arrivata grazie alla rete di Petito. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 18:00.

Probabili formazioni: le scelte di mister Cosmi

Nell’allenamento di ieri, la squadra ha svolto una fase di attivazione tecnica seguita da un focus sulla tattica, mentre Kees de Boer e Jonas Heinz si sono sottoposti a terapie mediche. Oggi la rifinitura scioglierà gli ultimi dubbi di formazione.

Cosmi potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla partita contro il Sorrento. Davanti al portiere Galeotti, il neo acquisto Pieraccini (arrivato in prestito dal Cesena) potrebbe partire dal primo minuto; il difensore ha scalato subito le gerarchie e dovrebbe agire sul centrodestra della difesa a tre insieme a Capuano e a uno fra Matino e Anastasio. Nella linea a quattro tornano Llano e Tascone: il tecnico potrebbe scegliere Gyabuaa da affiancare proprio a quest’ultimo, lasciando Vitale sulla trequarti. Sull’altra fascia c’è Villa.

In avanti è confermato l’intoccabile Lescano, mentre D’Ursi e Achik si contendono una maglia da titolare. Spera nel debutto anche La Gumina, arrivato a Salerno in prestito dalla Sampdoria: l’attaccante classe 1996 è reduce da 10 gol in 27 presenze nell’ultima stagione con l’Inter Under 23.

Calciomercato Salernitana: Faggiano lavora alle uscite

Per quanto riguarda il mercato, dopo gli ultimi due arrivi il Ds Faggiano è al lavoro sul fronte uscite. Il difensore Berra è vicino a vestire proprio la maglia del Foggia, ma l’affare, molto probabilmente, si chiuderà solo dopo la partita di domani. Suonano sirene dal Forlì per Varone, mentre per Paolo Ghiglione si fa sempre più larga l’ipotesi di una rescissione consensuale.

Terna arbitrale

La direzione della gara tra Foggia e Salernitana è stata affidata al Sig. Simone Gavini della sezione di Aprilia.

Fvs: Antonio Alessandrino (Bari).

Assistenti: Mateo Sadikaj (sez. Mestre) e Leo Posteraro (sez. Verona).

IV Ufficiale: Bruno Spina (sez. Barletta).

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