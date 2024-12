Serie C femminile: prima sconfitta per la Gelbison

La domenica di Serie C femminile vedeva impegnate Gelbison e Salernitana. Le due compagini del nostro territorio sono scese in campo nel tre turno del girone C, raggruppamento comprendente team di Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia.

Serie C femminile: cade la Gelbison

Risultato a sorpresa: la Gelbison esce sconfitta per la prima volta in stagione. Le rossoblù, infatti, cedono di misura al Matera che passa al “V. Giordano” per 0-1. Le lucane trovano il guizzo vincente nel corso della ripresa quando Oumou spezza la serie positiva delle ragazze di mister Emiliano Tarabusi. Non basta una buona prestazione delle cilentane che cercano invano la via della rete per tutti i 90′ di gioco. Le ragazze di capitan Michela Romeo restano al comando del raggruppamento con una lunghezza di vantaggio sul terzetto formato da Frosinone, Roma Calcio Femminile e Trastevere ora lontano solo un punto dalla Gelbison, che dovrà osservare il suo turno di riposo alla ripresa del campionato. La Serie C ora si ferma, e riprenderà a gennaio, per dare spazio alla Coppa Italia di categoria che vedrà le cilentane opposte alla Salernitana.

Pari per la Salernitana

Le granata, invece, impattano al “Volpe” per 2-2 con il Palermo. Un bel match aperto per tutta la contesa vedee le rosanero passare avanti al 14′ con Chirillo mentre Cozzolino, sugli sviluppi di un corner, pareggia i giochi al 22′. Nella ripresa, poi, nuovo vantaggio siculo con Priolo al quarto d’ora ma il match si chiude con la zampata vincente, in pieno recupero, di Olivieri che di testa fissa il parziale sul definitivo 2-2 che fa salire la Salernitana a quota 19 grazie al suo quarto risultato utile consecutivo. La prossima domenica, dunque, le granata ospiteranno la Gelbison nel girone di Coppa Italia che vede inserite anche le napoletane del Villaricca.