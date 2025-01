Serie C femminile, Gelbison super: cilentane prime, battuto il Frosinone

Sedicesimo turno archiviato nella Serie C femminile che sorride alla Gelbison.

Successo sul Frosinone e sorpasso in classifica

Vince e convince a Ferrentino la Gelbison Women. Le rossoblù battono per 1-0 il Frosinone, scavalcando in classifica ormai l’ex leader del gruppo C di Serie C. Nel primo turno del girone di ritorno le rossoblù battono le ciociare dando prova delle ambizioni dell’undici guidato da mister Tarabusi. Dal primo minuto per le cilentane tra i pali Costantino con Grecu e Orsi nel cuore della difesa con Visani e Ponzio ai lati in mediana Cicchinelli, Coutinho e Borrelli assistono il tridente offensivo con Donato e Vergari ai lati di Avallone. Partono meglio le ospiti che cercano di prendere le redini del gioco anche se le laziali ci provano con Tata e Collovà mentre al 18’ Ruzafa mette alto di pochissimo.

Primo squillo della Gelbison al 33’ con la conclusione dalla distanza di Ponzio che sfiora la traversa. Passa un solo minuto le rossoblù recuperano palla al limite e con Borrelli trovano il tiro che si insacca sotto la traversa per il vantaggio che deciderà la sfida. Nella ripresa al quarto d’ora la Gelbison sfiora il raddoppio con le neo entrata Cinquegrana mentre sul fronte opposto Sgambato al 20′ tira debolmente. Nel finale Sgambato e Liccardi trovano attenta la difesa rossoblù: la Gelbison controlla senza grossi patemi portandosi a casa tre punti importantissimi ed il primo posto in classifica.

Pareggia la Salernitana

Una buona Salernitana non va oltre al pari interno per 1-1 al ‘Volpe’. Le granata impattano in casa contro il Grifone Gialloverde, dando così seguito alla buona striscia di risultati che lasciano nella parte sinistra della classifica le ragazze di coach De Risi. La gara vede una buona partenza di marca granata con la Salernitana a passare al primo tentativo: al 10’ Cuomo serve Olivieri che beffa Galloni con un tocco morbido che vale il momentaneo 1-0. La sfida scorre sino alla mezzora quando, dopo un calcio piazzato per le ospiti, la palla arriva ad Olivieri che da distanza siderale non va lontano a disegnare un pallonetto vincente, che termina la sua corsa di un metro alla destra di Galloni. Al 41’ opportunità per Cuomo che dal limite non inquadra i pali laziali come ricapita due giri di lancette dopo alla stessa numero 9 su calcio piazzato dai 25 metri.

Ottima partenza granata ad inizio ripresa: Olivieri non riesce a calciare a tu per tu con Galloni salvata dal palo al 3’ sul tiro defilato di Cuomo e al 7’ sulla spizzicata da Apicella seguente a calcio piazzato. Il portiere, invece, ci mette i guantoni al 9’ quando Buechel calcia in maniera centrale dal limite mentre al 13’ Olivieri manda sul fondo. Al 23’ però il Grifone trova il pari con Di Bernardino che di testa insacca su un cross insidioso giunto dalla destra da Mevoli. Nel finale le due squadre giocano a viso aperto alla ricerca della vittoria ma termina 1-1.