Serie C, Barletta-Salernitana: Cosmi cerca il bis al Puttilli

Archiviata la prima vittoria stagionale contro il Potenza, la Salernitana torna in campo per la gara infrasettimanale di domani, 15 settembre, in programma alle ore 21:00 allo stadio “Cosimo Puttilli”. La sfida contro il Barletta è valida per la quinta giornata del campionato di Serie C (Girone C).

L’avversario dei granata è reduce dalla sconfitta esterna contro il Casarano. I pugliesi hanno collezionato 5 punti in questo avvio di stagione, frutto dei pareggi contro Casertana e Crotone, della vittoria contro il Bari e, appunto, dell’ultimo KO.

Questa mattina il gruppo ha svolto la seduta di rifinitura presso il centro sportivo Mary Rosy. Nella sessione di ieri, la squadra aveva effettuato una fase di attivazione tecnica seguita da un focus tattico.

Prosegue il lavoro differenziato per Marco Capuano e Kees de Boer. Palestra e terapie per Jonas Heinz, mentre Malik Djibril è stato sottoposto a sole terapie.

Mister Serse Cosmi potrebbe cambiare poco rispetto alla partita vinta contro il Potenza. Il tecnico è pronto a ripartire dal 4-4-2, confermando in blocco quasi tutti gli undici titolari dell’ultimo turno, pur valutando la gestione delle forze. Zoia e Lescano scalpitano per una maglia dal primo minuto, ma appare difficile che l’allenatore rinunci a uno tra D’Ursi e La Gumina, quest’ultimo reduce da una tripletta.

Davanti al portiere Galeotti agiranno ancora Celiento e Pieraccini al centro della difesa, con Llano a destra e Anastasio in vantaggio su Zoia sulla corsia opposta. In mezzo al campo le alternative sono ridotte al lumicino: Gyabuaa insidia Vitale, non al meglio della condizione, per affiancare Tascone. Sulle fasce spazio ad Achik e Villa, con Cardoni pronto a subentrare a gara in corso. In attacco si va verso la conferma del duo La Gumina-D’Ursi.

“Per noi era fondamentale tornare alla vittoria e siamo contenti. Come ho sempre detto, nel calcio l’unica situazione che ti dà la possibilità di migliorare tanti aspetti è il risultato positivo. Tra l’altro, credo sia venuta fuori una partita spettacolare, con tanti gol. Abbiamo vinto nel modo in cui avremmo voluto, dando l’idea di essere una squadra che crea, ottiene il risultato e diverte allo stesso tempo. Ora c’è una partita difficile alle porte, come tutte le altre, e dobbiamo dare il massimo”, ha dichiarato Cosmi nella conferenza di presentazione.

Sugli avversari, il tecnico ha aggiunto: “Abbiamo seguito questo inizio di campionato: tutte le squadre, Barletta compreso, sono in grado di mettere in difficoltà chiunque. Nello specifico, i pugliesi sono stati promossi meritatamente l’anno scorso dalla Serie D. Scenderemo in campo in una piazza di grande entusiasmo e dai numeri importanti. La rosa barlettana è stata costruita con legittime ambizioni, ci sono giocatori forti per la categoria. Sotto l’aspetto tecnico, ci aspetta una delle formazioni più complicate da affrontare”.