Serie A, Niccolò Pisilli incanta con la Roma. Marisa Di Bartolomei: “L’aria di Castellabate fa miracoli”

Non è iniziata nel migliore dei modi la stagione per l’AS Roma. Il club capitolino, tra Serie A ed Europa League, sta ottenendo risultati molto altalenanti e anche il clima attorno alla società è grigio. I tifosi, infatti, non hanno ancora mandato giù l’esonero di Daniele De Rossi, eterna bandiera giallorossa, per fare posto a Ivan Juric in panchina. Tra mille difficoltà, però, è emerso il talento del giovane Niccolò Pisilli.

La moglie di Di Bartolomei

“Merito anche di Castellabate” Il centrocampista romano e romanista, classe 2004, ha da poco messo a segno il suo primo gol tra i grandi in Serie A, contro il Venezia, e ha ottenuto anche la sua prima convocazione nella Nazionale allenata dal ct Luciano Spalletti. Una carriera in rampa di lancio che ha attirato l’attenzione anche di Marisa Coen, vedova dell’indimenticato Agostino Di Bartolomei, storico capitano della Roma scomparso tragicamente in quel di San Marco di Castellabate ventinove anni fa. La stessa Marisa, sui propri account social, nei giorni scorsi ha esaltato le prestazioni di Pisilli: “L’aria di Castellabate fa miracoli, carissimo Niccolò”.

Il riferimento

Il riferimento di Marisa Di Bartolomei è alla visita alla tomba di Agostino a Castellabate fatta dalla Roma Primavera, formazione in cui Pisilli è cresciuto, risalente al 26 aprile 2023. La squadra giovanile della società giallorossa, infatti, dopo aver vinto la finale di Coppa Italia giocata all’Arechi di Salerno, omaggiò il ricordo di Di Bartolomei, venendo accolti anche presso l’abitazione della moglie Marisa in località San Marco.