Serie A imprevedibile: la Juve fantasma, il Napoli domina, il Monza vola

Per gli appassionati di calcio questo campionato si sta rivelando particolarmente entusiasmante e denso di colpi di scena sia in campo che fuori, sono sempre di più i tifosi incollati agli schermi per seguire le scommesse sportive live di Serie A, con i top e flop delle squadre che lottano per lo Scudetto, per la Champions e per la salvezza.

Salernitana salva ma in piena crisi di risultati

Il ritorno di Nicola sulla panchina della Salernitana ha giovato sicuramente al morale della squadra, che dopo la sconfitta patita per 8 – 2 contro l’Atalanta, era sceso in basso fino agli inferi. Peccato che contro il Napoli quest’anno si è potuto fare ben poco e le prossime gare saranno determinanti per raggiungere la quota sicurezza per una salvezza già (quasi) in cassaforte.

La Juve fantasma ma in grande forma

La Juventus e suoi guai con la giustizia sportiva che minano la sua economia finanziaria e mettono a repentaglio il futuro, non mostra segni di cedimento in campo, perché la brutta sconfitta contro il Napoli è dovuta soprattutto a una carenza di motivazioni, colpa dei guai societari.

Il pareggio contro l’Atalanta è l’emblema della forza tattica di Allegri e del suo team, con calciatori che sanno rimontare, passare in vantaggio per poi subire e rimontare di nuovo. Tuttavia, si prevedono tempi duri per i Bianconeri, una sbornia di realtà difficile da smaltire, soprattutto per i tifosi della curva juventina, che hanno espressamente condannato quanto fatto finora a livello finanziario dalla vecchia dirigenza.

Napoli sul tetto che scotta: miglior difesa e attacco del campionato

Brucia ardentemente il primo posto del Napoli di Spalletti, il più completo della storia, con il miglior reparto difensivo e offensivo: 46 gol segnati e 14 subìti. Campioni d’Inverno. Gli Azzurri puntano alla quota 100 punti per finire il campionato alla grande e agguantare un terzo Scudetto storico, il primo dopo i grandi successi con Diego Armando Maradona.

I Partenopei si preparano a salire sul tetto d’Europa dopo che anche in Champions si sono distinti per i 20 gol segnati in 5 partite, se gli ottavi non sono proibitivi a Spalletti non resta che sfruttare anche i colpi di fortuna, oltre alla qualità dei suoi giocatori. Osimhen in campionato, Simeone in Champions e Kvara in qualsiasi momento, sono soltanto alcune delle perle di questo Napoli, che non guarda in faccia a nessuno e se la gioca alla pari con tutte le avversarie.

Roma al top: squadra solida e cinica

I Giallorossi sono fra le prime tre squadre più in forma delle ultime gare di campionato, lo Special One sta facendo un lavoro straordinario e ha creato una squadra solida a trazione Under 2.5, capace di subire poco e sfruttare al meglio ogni occasione sotto porta.

Il miglior marcatore della Lupa è il Campione del Mondo Dybala, che sta vivendo una seconda giovinezza nonostante gli infortuni, dopo il periodo negativo trascorso alla Juve.

Questa Roma deve avere soltanto un rimpianto, quello della sconfitta nel derby contro la Lazio, per il resto è una squadra che può lottare tranquillamente per le prime tre posizioni.

Monza a sorpresa fra le squadre più in forma del campionato

Senza scherzare, il Monza è attualmente una delle squadre più in forma del campionato, la vecchia guardia Berlusconi – Galliani riesce ancora a creare piccoli gioielli. La vittoria contro la Salernitana, contro la Cremonese e il pareggio con l’Inter, rappresentano in pieno il bagaglio delle potenzialità dei Brianzoli, che si preparano a scrivere la storia del club in questa stagione.