Sergio Vessicchio torna a far discutere: siparietto a Superclassico

Sergio Vessicchio, blogger e opinionista agropolese, è finito al centro delle polemiche per un commento durante una trasmissione televisiva locale. Il siparietto è andato in onda ieri sera, lo scorso martedì 18 febbraio, durante il programma Superclassico.

La frase incriminata

Mentre il presentatore chiedeva a una delle ragazze presenti cosa volesse fare nella vita, Vessicchio ha interrotto affermando: “Una ragazza così bella che gioca a calcio? E mica è lesbica”. La frase ha scatenato un’ondata di indignazione sui social media.

Immediato il caso è finito alla ribalta nazionale, con la rubrica “I nuovi mostri” di Striscia la Notizia.

Non è la prima volta

Vessicchio non è nuovo a questo tipo di uscite. Era stato radiato dall’Ordine dei Giornalisti per una telecronaca giudicata sessista nei confronti della guardalinee Annalisa Moccia. In quell’occasione, aveva definito “inguardabile” e “una barzelletta” la presenza di una donna arbitro in campo.

“Nel 2025 non sono accettate discriminazioni di genere”, il commento nel servizio di Striscia la Notizia.