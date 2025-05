Serena Brancale in concerto agli Scavi di Velia: il 26 luglio tappa del tour “Anema e Core 2025”

I parchi archeologici di Paestum e Velia tornano a essere protagonisti dell’estate culturale campana, unendo bellezza storica e musica d’autore. Anche per il 2025, infatti, sono previste straordinarie aperture serali che trasformeranno luoghi millenari in palcoscenici a cielo aperto.

Appuntamento il 26 luglio

Tra gli appuntamenti più attesi spicca quello del 26 luglio, quando il Parco Archeologico di Velia ospiterà Serena Brancale con il suo nuovo tour “Anema e Core”. L’annuncio è arrivato direttamente dalla cantautrice, che ha diffuso sui suoi canali ufficiali le prime tappe del tour, che la porterà non solo in giro per l’Italia, ma anche su prestigiosi palchi internazionali, tra cui Shanghai, Pechino, Seoul e New York.

Uno stile unico che unisce soul, R&B e jazz

Brancale, polistrumentista, performer e compositrice, è tornata alla ribalta dopo il successo riscosso a Sanremo, confermandosi tra le voci più originali e versatili della scena musicale italiana. Il suo stile unico fonde soul, R&B e jazz, contaminati da una forte vena sperimentale e da una scrittura autentica, capace di raccontare emozioni profonde con grande intensità.

Il concerto agli Scavi di Velia sarà un’occasione imperdibile per ascoltarla dal vivo in una cornice d’eccezione, dove l’arte musicale si intreccia con la storia e il fascino senza tempo della Magna Grecia.