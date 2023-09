Sequestrati 122,8 chili di Cocaina nel Porto di Salerno

I Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Napoli e Salerno hanno compiuto un’azione di grande successo, sequestrando 122,8 chilogrammi di cocaina all’interno di un deposito commerciale a San Giorgio a Cremano. Inoltre, hanno arrestato un individuo di 38 anni originario di Cercola, colto in flagranza di reato.

La scoperta

Tutto è iniziato da un’analisi di rischio condotta a livello centrale, che è stata corroborata da approfondite investigazioni riguardo a un possibile traffico internazionale di sostanze stupefacenti nel porto di Salerno. Il traffico sembrava essere perpetrato attraverso un carico di copertura, costituito da scarpe da lavoro, proveniente da Panama e destinato a una società con sede dichiarata a Milano. All’interno di questo carico innocente si celavano ben 104 pani di cocaina.

Sorveglianza e monitoraggio

I servizi di osservazione, controllo e pedinamento sono stati immediatamente avviati nel porto di Salerno. Questi sforzi sono stati ulteriormente supportati dal telerilevamento a distanza della Sezione Aerea del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli.

Questi mezzi hanno permesso alle autorità di monitorare, in tempo reale, le operazioni di prelievo e consegna del carico destinato a Milano. È stato in questo momento che hanno individuato il deposito di San Giorgio a Cremano come il luogo di consegna dello stupefacente.

Un colpo di

Il valore commerciale della cocaina sequestrata è stato stimato intorno ai 30 milioni di euro. Questo successo è un duro colpo al traffico internazionale di droga e dimostra l’efficacia delle operazioni congiunte delle forze dell’ordine nella lotta contro il crimine organizzato.