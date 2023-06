Scuolabus senza assicurazione: scatta il sequestro

Nel tardo pomeriggio di oggi, a Fisciano, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino durante un servizio di controllo alla circolazione stradale, i militari hanno deciso di sottoporre a verifica uno scuolabus di proprietà del comune di Fisciano.

Assicurazione obbligatoria scaduta e revisione mancante

I successivi accertamenti hanno rivelato che lo scuolabus era sprovvisto dell’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi, la quale era scaduta da diversi mesi. Inoltre, l’esame della carta di circolazione ha evidenziato l’assenza della revisione periodica.

Sequestro amministrativo e sanzioni comminate

Di fronte a tale violazione delle norme di sicurezza stradale, i Carabinieri hanno preso provvedimenti immediati. È stato eseguito il sequestro amministrativo del veicolo utilizzato per il trasporto degli alunni, con conseguenze significative per il conducente e il comune di Fisciano.

Sanzioni pecuniarie e sospensione dalla circolazione stradale

Ai responsabili è stata comminata una sanzione pecuniaria per la violazione dell’art. 193 c.2 del Codice della Strada, che riguarda la circolazione con un veicolo privo di assicurazione. Inoltre, è stata applicata un’altra sanzione amministrativa, accompagnata dalla sospensione immediata del veicolo dalla circolazione stradale, per la violazione di cui all’art. 80 comma 14 del Codice della Strada, relativa alla circolazione con un veicolo non sottoposto alla revisione.