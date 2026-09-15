Scuola, inaugurata la nuova mensa di Licusati nel Comune di Camerota

Con il suono della prima campanella dell’anno scolastico 2026/2027, il Comune di Camerota ha inaugurato la nuova mensa della scuola di Licusati, completamente riqualificata grazie a un importante intervento di edilizia scolastica. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Mario Salvatore Scarpitta, la dirigente scolastica, don Antonio, gli amministratori comunali, il personale scolastico, gli alunni e le rispettive famiglie.

I dettagli dei lavori di riqualificazione

L’intervento ha interessato il rifacimento e l’ampliamento dei locali destinati alla mensa, la sostituzione degli infissi esterni, la realizzazione di nuovi servizi igienici e la revisione completa degli impianti. I numerosi interventi strutturali restituiscono alla comunità scolastica ambienti più moderni, sicuri e funzionali.

Gli investimenti nell’edilizia scolastica a Camerota

L’inaugurazione rappresenta un nuovo tassello nel percorso avviato dall’Amministrazione comunale per il miglioramento degli edifici scolastici del territorio. Solo pochi giorni fa era stata riconsegnata alla comunità anche la scuola di Lentiscosa, anch’essa completamente rinnovata, a conferma dell’attenzione costante riservata alla qualità degli spazi destinati agli studenti.

Le dichiarazioni del sindaco Mario Salvatore Scarpitta

«Aprire il nuovo anno scolastico inaugurando un’opera come questa – dichiara il sindaco Mario Salvatore Scarpitta – è motivo di grande soddisfazione. Dopo la riconsegna della scuola di Lentiscosa, oggi consegniamo anche la nuova mensa di Licusati, un ambiente rinnovato che garantirà ai nostri bambini spazi più accoglienti, sicuri e funzionali. La scuola rappresenta il cuore della nostra comunità e investire sull’edilizia scolastica significa investire sul futuro dei nostri ragazzi. Continueremo a lavorare con la stessa determinazione per completare gli altri interventi già programmati e offrire servizi sempre migliori alle famiglie del nostro territorio.»

L’Amministrazione comunale ha infine rivolto un augurio di buon anno scolastico agli studenti, ai docenti, al personale e alle famiglie, auspicando un percorso ricco di soddisfazioni, crescita e nuove opportunità per tutta la comunità locale.