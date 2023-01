Scuola e lavoro, confronto a liceo “Pisacane” di Padula

Il tema della conferenza, organizzata dal Liceo Scientifico “Pisacane” di Padula giovedì 26 gennaio alle ore 11:00, è “Scuola e lavoro: riflessioni e opportunità”. Si tratta di una occasione per discutere di temi e questioni di attualità con eminenti relatori, con un’attenzione particolare alle competenze che devono essere acquisite durante la vita scolastica per essere attivi nella società e per soddisfare i bisogni della società.

Scuola e lavoro: l’obiettivo dell’incontro

Nello specifico, l’intento è quello di riconoscere che i posti di lavoro di oggi sono sempre più orientati verso abilità innovative e competenti, di indagare le opportunità offerte dalla regione e di esaminare le esigenze occupazionali delle aziende.

Gli interventi

Sono previsti gli interventi dell’assessore regionale alla Formazione professionale, Armida Filippelli, e dell’assessore regionale alle Attività produttive, Antonio Marchiello. Importante e significativa sarà anche la presenza di Mimi Minella, neo-direttore didattico della provincia di Salerno.

È previsto anche l’intervento di Annamaria Curcio, Coordinatrice del Distretto del Vallo di Diano di Confindustria Salerno. Interverranno anche Pietro Mandia, preside dell’Istituto Omnicomprensivo di Padula, Michela Cimino, sindaco di Padula, Roberta Giudice, assessore all’Istruzione della stessa città, e Giovanni Guzzo, vicepresidente della Regione Salerno.

Gli argomenti

Tra i temi che verranno trattati: i programmi promossi dalla Campania, i nuovi percorsi di istruzione-formazione professionale, la transizione digitale, l’attenzione all’inserimento nel mondo del lavoro delle donne e delle persone con bisogni speciali, l’abbandono scolastico, la fuga dei cervelli, il dimensionamento scolastico, i punti di forza e di debolezza dell’entroterra, le opportunità di lavoro dopo la laurea.

Di particolare interesse è Pathways for Transversal Skills and Orientation (PCTO). Protagonisti dello spettacolo saranno gli studenti del quinto e quarto anno, che soddisferanno ogni curiosità con domande e osservazioni durante il question time.

Si tratta di un’opportunità unica per ampliare l’offerta formativa degli studenti della scuola “Pisacane” di Padula.