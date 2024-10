Scuola di Matinella chiusa: «Amministrazione paghi scuolabus agli studenti»

La Scuola Media di Matinella ha chiuso da tempo per problemi strutturali e così i giovani studenti della frazione sono costretti a recarsi, tutte le mattine, presso la sede del Capoluogo con lo scuolabus.

Polemica sulle spese di trasporto

I costi dei trasporti, gratuiti con la precedente amministrazione, ora sarebbero a carico delle famiglie e sulla questione sono intervenuti i gruppi consiliari di minoranza con i consiglieri Maria Teresa Cammarano, Rossella Vairo, Giuseppe Capezzuto e Aldo Guarracino che hanno chiesto alla maggioranza di investire una piccola parte del loro compenso da amministratori per non far gravare il trasporto sulle famiglie.

A spiegare i dettagli della situazione, ai microfoni di InfoCilento, Cammarano e Vairo.