Scuola a Ogliastro Cilento: gli auguri e l’appello per aule adeguate

L’avvio del nuovo anno scolastico rappresenta un momento importante, anche per la comunità di Ogliastro Cilento, richiamando l’attenzione non solo sugli aspetti educativi ma anche sulle condizioni delle strutture e dei servizi dedicati ai giovani. In occasione del rientro in aula di studenti e personale docente, il dibattito politico locale si accende sul tema dell’edilizia scolastica e del supporto alle famiglie, evidenziando le aspettative legate alla gestione dell’istruzione sul territorio.

Auguri e appelli al via del nuovo anno scolastico

Il suono della prima campanella ha segnato l’inizio delle attività per gli alunni e le loro famiglie. Un appuntamento simbolo di ripartenza e di crescita per l’intero tessuto sociale cittadino. Sul tema sono intervenuti i consiglieri di minoranza del gruppo politico “Ogliastro Futura”, Franco Santangelo e Michela Cantalupo, che hanno voluto indirizzare un messaggio d’augurio a tutti i protagonisti del mondo della scuola.

La richiesta all’amministrazione per strutture adeguate

Oltre agli auguri di rito, la rappresentanza di opposizione ha inteso sollecitare un intervento concreto da parte delle istituzioni locali per garantire standard qualitativi idonei agli ambienti di studio. La centralità dell’istruzione e la sicurezza degli edifici scolastici restano al centro del confronto tra le forze politiche del comune.

Dichiarano i consiglieri Santangelo e Cantalupo: «A tutti gli studenti che oggi hanno varcato la soglia di scuola al suono della campanella con la cartella in spalla e il cuore pieno di sogni, alle famiglie che li hanno accompagnati e a chi con passione dedica la vita all’insegnamento, rivolgiamo un augurio sincero per un anno straordinario».

I rappresentanti di “Ogliastro Futura” aggiungono un preciso sollecito all’esecutivo cittadino: «Chiediamo all’Amministrazione Comunale un impegno del cuore e di fatto perché i nostri ragazzi meritano ambienti all’altezza della bellezza e dell’entusiasmo che ogni studente porta con sé».

L’attenzione sull’idoneità dei locali e dei servizi scolastici si prefigura come uno dei temi guida dell’agenda amministrativa per i prossimi mesi, con l’obiettivo di garantire un percorso didattico sicuro e stimolante.