Scoperti 9 clandestini all’interno di un container al porto di Salerno: indagini in corso

Questa mattina, al Porto di Salerno, sono stati scoperti 9 migranti clandestini a bordo di un container arrivato da una nave proveniente dalla Turchia. Per cinque dei migranti, tutti di origine curda e iraniana, è stato necessario l’intervento delle ambulanze. Sono stati, infatti, trasportati all’ospedale Ruggì per ricevere cure e per il monitoraggio delle loro condizioni mediche.

Indagini in corso

Tra i migranti segnalati, una minore disabile a bordo di una carrozzina, una donna incinta, una persona con patologie cardiache e una diabetica. Non si esclude che altri migranti possano essere riusciti a fuggire prima del ritrovamento del gruppo, e le autorità stanno proseguendo le indagini per comprendere meglio la dinamica dell’accaduto. Le forze dell’ordine, tra cui la Digos, sono al lavoro per cercare di ricostruire il tutto.

Gravi criticità legate all’immigrazione clandestina

Un ritrovamento che evidenzia, ancora una volta, i pericoli legati all’immigrazione clandestina e le gravi condizioni in cui molte persone sono costrette a viaggiare, o meglio scappare, in cerca di un futuro migliore, mettendo a rischio la propria vita in viaggi disperati attraverso rotte sempre più pericolose.