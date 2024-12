Violento scontro tra due auto, la sera di Natale ad Atena Lucana, sulla SS19. Una Fiat Panda ed un Alfa Romeo, per cause in corso di accertamento si sono scontrate.

I soccorsi

Sul posto i Vigili del Fuoco di Sala Consilina che hanno provveduto a liberare i feriti dalle lamiere contorte delle automobili.

Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina ed i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare i feriti all’ospedale di Polla.