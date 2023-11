Scontro tra tre auto sulla SS19 ad Atena Lucana

Nella serata di ieri, lungo SS19, tra i comuni di Atena Lucana e Sala Consilina si è verificato l’ennesimo incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture. Fortunatamente le persone coinvolte nel sinistro non hanno riportato, fortunatamente, traumi particolarmente preoccupanti, ma i sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno provveduto a trasportarli in ospedale a Polla.

I precedenti

La strada è stata però teatro di numeri sinistri alcuni particolarmente gravi. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina e gli agenti della Polizia Municipale.