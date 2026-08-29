Cronaca

Scontro tra auto e moto a Eboli in via Pescara: ferito un centauro

Incidente stradale nel rione Pescara a Eboli: scontro tra un'auto e una moto. Ferito un centauro del posto, trasportato in ospedale dai sanitari del Vopi

Di: Antonio Elia
Incidente rione Pescara Eboli

Un incidente stradale si è verificato nel rione Pescara, a Eboli, dove un’auto e una moto sono entrate in collisione per cause ancora in corso di accertamento.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

Sul posto è tempestivamente intervenuto il personale della Pubblica Assistenza Vopi per prestare le prime cure al conducente della moto, un uomo del posto che ha riportato lesioni alla gamba destra. Dopo la stabilizzazione sul luogo dell’impatto, i sanitari ne hanno disposto il trasferimento in ospedale.

I rilievi delle forze dell’ordine

Presenti sul sito del sinistro anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi geometrici e di rito utili a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro tra i due veicoli.

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