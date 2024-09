Scontro frontale a Capaccio Paestum: coppia ferita e trasferita in ospedale

Un nuovo incidente stradale si è verificato Capaccio Paestum. Iintorno alle ore 21:30, un violento scontro frontale tra una Ford e una Fiat 500 Abarth lungo Via Magna Graecia, nei pressi della pizzeria Positano, ha causato il ferimento di una coppia di fidanzati.

Le vittime

A bordo della Ford viaggiavano un 27enne di Eboli e una 25enne di Capaccio Paestum. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo presso l’ospedale di Battipaglia a causa dei numerosi traumi riportati nell’impatto. Le loro condizioni non sono fortunatamente gravi.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, sembra che la Fiat 500 Abarth, guidata da un altro giovane residente a Capaccio Paestum, stesse sopraggiungendo dal cavalcavia d’innesto alla rotatoria sulla SS18 quando si è scontrata frontalmente con la Ford. Il conducente della Fiat 500 ha riportato ferite lievi.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure ai feriti e li hanno trasportati in ospedale. I vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli hanno collaborato per mettere in sicurezza l’area e liberare la carreggiata.

Indagini in corso

I carabinieri della compagnia di Agropoli sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.