Scontro auto – scooter a Marina di Camerota: un ferito

Scontro tra in’automobile e uno scooter: ferito un 35enne di Marina di Camerota. L’incidente stradale si è verificati nelle prime ore della serata lungo la SR 562 del Mingardo, all’altezza del maneggia “La Staffa”. Ad avere la peggio è stato il centauro che al momento dello scontro si trovava in sella al suo scooter, modello Honda Sh.

Illeso invece il giovane originario di Novi Velia che era alla guida dell’automobile, un Alfa Romeo Giuletta danneggiata nella parte anteriore. Così come è andato distrutto il motociclo a seguito dell’impatto.

I soccorsi

Sul posto necessario è stato l’arrivo dei Sanitari del 118 della “Misericordia”, presenti sul porto di Palinuro. Subito dopo il primo soccorso, il 35enne è stato trasportato in ambulanza dapprima all’ospedale “Immacolata” di Sapri e poi al “San Luca” di Vallo della Lucania, per essere sottoposto ad esami più approfonditi.

Diverse infatti le dette riportate dal malcapitato che verrà sottoposto, come da prassi, anche all’alcool test e agli esami tossicologia. Il giovanr al momengo non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto tempestivo è stato l’arrivo anche dei Carabinieri della Stazione di Marina di Camerota guidati dal Marasciallo Francesco Carelli. Saranno i militari, dopo i dovuti controlli e rilievi, a stabilire l’esatta dinamica dei fatti accaduti.