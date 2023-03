Scontri e disordini allo stadio durante la partita di calcio San Marzano-Scafatese: scattati 4 arresti

La Polizia di Stato ha arrestato quattro tifosi scafatesi nella notte appena trascorsa, responsabili di aver causato violenze durante la partita di calcio “San Marzano Calcio – Scafatese Calcio 1922”, valida per il Campionato Regionale di Eccellenza, girone B, che si è svolta domenica 5 marzo presso lo stadio “F. Squitieri” a Sarno (SA).

Ecco cosa è accaduto

Durante la fase di afflusso al campo, un gruppo di 15 ultras della Scafatese ha raggiunto l’ingresso del settore dedicato ai sostenitori del San Marzano, a bordo di un minivan bianco e due autovetture, senza seguire il percorso prestabilito per arrivare in sicurezza al settore ospiti. Con il volto coperto e armati di mazze, i tifosi sono scesi dai veicoli e hanno lanciato due petardi e due fumogeni contro i tifosi locali, ferendo tre persone. Due di loro sono state medicate sul campo e una è stata trasportata in pronto soccorso, dove è stata giudicata guaribile con una prognosi di 10 giorni.

Il provvedimento

Le indagini per identificare gli autori dell’aggressione sono state condotte dalla Digos di Salerno e dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarno, sotto il coordinamento della Procura. Grazie all’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza e delle riprese del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, sono stati arrestati quattro cittadini residenti a Scafati. Si tratta di C.P., classe ’98, con precedenti di polizia; B.R., classe ’92, con precedenti di polizia; F.G., classe ’92, già destinatario di un Daspo scaduto nel 2018 e M.A., classe 91 con precedenti di polizia. I 4 tifosi sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida e nei loro confronti é in atto il procedimento amministrativo volto all’emissione dei Daspo da parte del Questore di Salerno.