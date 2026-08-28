Cronaca

Lieto fine nel Vallo di Diano: ritrovato Mykhaylo Boychuk, sta bene

Atena Lucana, si cercano notizie di Mykhaylo Boychuk: l'appello dei familiari e i dettagli sulle ricerche nel Vallo di Diano

Di: Erminio Cioffi
Scomparso 18enne nel Vallo di Diano: l’appello per Mykhaylo Boychuk

È stato ritrovato e sta bene Mykhaylo Boychuk, il 18enne di origine ucraina residente ad Atena Lucana, del quale si erano perse le tracce dalla serata di mercoledì.

L’ultimo contatto con la famiglia era avvenuto alle ore 20:30 circa, quando il padre lo aveva accompagnato nei pressi della pizzeria Bandana, a Sant’Arsenio. Il ragazzo aveva comunicato l’intenzione di fermarsi nel locale per cenare, ma non aveva più fatto rientro a casa e da quel momento ogni tentativo di rintracciarlo è risultato vano.

Una storia a lieto fine

La notizia ha immediatamente riportato sollievo tra i familiari e quanti, nelle ultime ore, avevano condiviso l’appello per contribuire alle ricerche del giovane. Un grande sospiro di sollievo, dunque, dopo ore di apprensione e di ricerche grazie alle forze dell’ordine. La famiglia ha ringraziato tutti coloro che hanno condiviso l’appello della famiglia e contribuito a diffondere la notizia.

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