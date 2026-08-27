Scippo in pieno giorno a Eboli: viale Amendola ripiomba nella paura

Un episodio di microcriminalità avvenuto nelle prime ore della mattinata nel centro cittadino sta scuotendo la comunità di Eboli, sollevando forti interrogativi sulla sicurezza urbana e sulla percezione di protezione nelle strade del territorio.

La dinamica del furto nel centro cittadino

A denunciare pubblicamente l’accaduto è stata Anna Barone attraverso un messaggio condiviso sul gruppo Facebook cittadino “SEI DI EBOLI SE… IL VERO!”. Secondo quanto riportato nella segnalazione, i fatti si sono consumati intorno alle ore 8:00 del mattino lungo il centralissimo viale Amendola, una delle arterie più frequentate della città. La vittima è stata improvvisamente derubata della propria catenina d’oro da un individuo descritto nel post come un soggetto italiano.

Cresce l’allarme sicurezza tra i residenti

La denuncia social ha immediatamente suscitato un’ondata di reazioni all’interno della community virtuale, raccogliendo decine di interazioni tra like, commenti e condivisioni, ed evidenziando un clima di crescente preoccupazione tra i residenti. Il post si chiude con un interrogativo amaro che riflette il disagio collettivo di fronte al ripetersi di simili episodi: «Possibile che Eboli sia diventata questo?». La vicenda riaccende così il dibattito sulla necessità di maggiori controlli e tutele per la cittadinanza nelle aree nevralgiche della città.