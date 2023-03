Sci: doppia medaglia per il giovane agropolese Gaetano Cantalupo

Medaglia d’oro dello slalom ragazzi agli italiani Children di Pontedilegno, condivisa dall’agropolese Gaetano Cantalupo del Bachmann Sport Collabge e da Andrea Chelleris dello Sci Cai Monte Lussari.

Il giovane cilentano ha portato ha casa anche una medaglia di bronzo alla combinata. Un risultato prestigioso, soprattutto il primo che conferma le sue qualità.

La gara

Nella prima manche Chelleris aveva chiuso davanti a tutti con 48/100 di scarto su Gaetano Cantalupo, che è stato bravo a restituirgli lo stesso distacco nella seconda manche.

La rivalità sportiva tra Cantalupo e Chelleris

Non è certo la prima volta che i due si trovano a duellare soprattutto in slalom. Ai campionati regionali la spuntò il cilentano proprio davanti ad Andrea, che ha iniziato a vincere già a partire dal trofeo biberon (2018 e 2019) da baby 1 e baby 2, fino all’oro in gigante al Pinocchio da Cucciolo 2 nel 2021.

Gaetano Cantalupo, soprannominato Balotelli perché – dicono di lui – un po’ genio e sregolatezza – è originario di Agropoli, ed è cresciuto tra le fila del Sai Napoli. Poi la decisione di “salire” al Bachmann.

La medaglie dei giorni scorsi sono soltanto gli ultimi successi di un giovane determinato è fortemente appassionato agli sci.

La gioia ad Agropoli

La medaglia d’oro conquistata dai due ragazzi è stata accolta con grande gioia non solo dalle loro famiglie e dai loro tifosi, ma anche da tutta la regione Friuli Venezia Giulia, che ha visto i suoi rappresentanti brillare sulle piste di Pontedilegno e dalla comunità agropolese che ha accolto con gioia il risultato.

La squadra in cui milita Gaetano Cantalupo si conferma una delle più forti e competitive del panorama sciistico giovanile italiano, dimostrando ancora una volta la sua capacità di formare atleti di grande talento.