Scario: incidente sulla Ss18, 6 giovani coinvolti

Notte di Pasqua da dimenticare per 5 giovani del Golfo di Policastro a causa di un incidente avvenuto intorno alle 2:00 lungo la strada statale 18, nei pressi dello svincolo di Scario. Due le automobile rimaste coinvolte nel sinistro stradale.

La ricostituzione dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione dei fatti avvenuti una Ford Fusion con a bordo due ragazzi, per cause in corso di accertamento, avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta al senso di marcia impattando contro una Fiat Panda che sopraggiungeva dalla opposta direzione e al cui interno erano presenti altri 3 giovani del posto.

Un impatto violento che ha danneggiato entrambe le automobili,

Fortunatamente nessuno dei giovani coinvolti nell’incidente è rimasto ferito in maniera grave.

I soccorsi

Sul posto necessario l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Vibonati per i dovuti e necessari rilievi del caso. Saranno i militari a stabilire l’esatta dinamica dell”impatto avvenuto tra le due autovetture.