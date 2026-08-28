Scafatese KO a Agropoli: il Picerno vince 2-0 ma l’esame organizzativo è superato

Falsa partenza allo stadio “Guariglia” di Agropoli per la Scafatese. Nella seconda giornata di campionato, i canarini incassano una sconfitta per 2-0 contro il Picerno, restando fermi a un solo punto in classifica dopo il pareggio in rimonta ottenuto al debutto contro il Giugliano. Sul piano del gioco, la formazione guidata dal patron Romano ha faticato per quasi un’ora prima di abbozzare una reazione. Trovato lo svantaggio nel primo tempo, la squadra gialloblù ha provato a spingere con determinazione intorno al 55’ alla ricerca del pari, ma nel momento di maggior pressione è arrivata la doccia fredda del raddoppio ospite, che ha chiuso definitivamente i conti.

Pubblico e accoglienza: risposta positiva delle tifoserie al “Guariglia” di Agropoli

Se il campo ha riservato un esito sfortunato dal punto di vista sportivo, la macchina organizzativa ha superato l’esame a pieni voti. La risposta del pubblico è stata molto positiva: la tribuna di casa ha registrato il tutto esaurito in ogni ordine di posto, con gli ultras gialloblù che hanno occupato il settore storicamente riservato al tifo organizzato locale. Nel settore ospiti si sono registrate circa 200 presenze, distribuite tra i due gruppi organizzati lucani.

Restyling dello stadio e servizi: debutto per l’illuminazione a LED e la stanza VAR

L’impianto sportivo di Agropoli ha offerto standard elevati per spettatori e addetti ai lavori. La società canarina ha allestito un’area Hospitality sotto la tribuna riservata agli ospiti VIP, mentre in tribuna stampa i giornalisti hanno usufruito di servizi dedicati e di un’accoglienza completa. Il fischio d’inizio alle ore 21:00 ha consentito di testare il nuovo impianto di illuminazione a LED, inserito negli interventi di restyling curati dalla Scafatese insieme al rinnovamento di spogliatoi, sala stampa e postazione VAR, quest’ultima chiamata in causa per la prima volta su questo terreno di gioco.

Sicurezza e viabilità: gestione rigorosa delle forze dell’ordine ad Agropoli

All’esterno della struttura, il piano di sicurezza e la gestione della viabilità sono stati garantiti dalla Polizia Municipale di Agropoli e dai Carabinieri. L’afflusso è stato regolato tramite due varchi distinti: l’accesso di fronte all’ospedale per la tifoseria ospite e il secondo varco riservato ai sostenitori di casa. Contestualmente al monitoraggio della circolazione, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli stradali con relative sanzioni.

Calendario e prossimi impegni: la Scafatese ad Agropoli in attesa del rientro a Scafati

La Scafatese disputerà le gare interne al “Guariglia” almeno fino a Natale, in attesa della conclusione dei lavori di riqualificazione dello stadio comunale di Scafati. Il prossimo appuntamento nell’impianto cilentano per i gialloblù è fissato per il turno infrasettimanale del 15 settembre contro il Monopoli, dopo due uscite esterne consecutive. L’impianto tornerà a riempirsi già il 6 agosto per l’esordio stagionale dell’Agropoli, impegnato nel turno di Coppa Campania contro il Centro Storico: una realtà dilettantistica che punta a ritagliarsi uno spazio importante, inseguendo proprio quelle categorie superiori in cui oggi milita la Scafatese.