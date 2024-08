Sassano, tubo di ferro che sversa nel torrente di via Galdo in località Silla: la denuncia della Guardia Agroforestale

Nella mattinata odierna, gli operatori della Guardia Agroforestale Italiana, diretti dalla responsabile Alessandra Rufrano, congiuntamente al sovrintendente delle Guardie Zoofile, Carmine Gentile, durante un servizio di monitoraggio del canale di acqua “Campiglioni”, sito a Silla di Sassano, hanno provveduto a seguire le operazioni di pulizia di una siepe, con l’ausilio di un mezzo del Consorzio di Bonifica, e hanno rilevato la presenza, a dieci metri, di un tubo di ferro che sfociava nel torrente.

All’interno della tubatura in ferro, come hanno fatto sapere le Guardie, era stato innestato un altro tubo in pvc ancora pieno di un siero bianco. Gli operatori della Guardia Agroforestale Italiana hanno denunciato tutto agli organi preposti ed hanno richiesto di eseguire delle indagini più approfondite per capire dove e a cosa sia collegato il tubo che sversa nel torrente.

Il trattore dotato di trincia di proprietà del Consorzio è giunto sul posto, per consentire l’esecuzione delle operazioni, su espressa richiesta degli operatori e dell’amministratore Gianfranco Cavallone, attivi per contrastare e prevenire sversamenti illeciti.