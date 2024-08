Sassano, ponte Tanagro chiuso da oltre due anni: «Serve sostegno per attività commerciali»

Il consigliere provinciale Giuseppe Del Sorbo ha indirizzato una lettera al presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, per sollecitare un intervento a favore delle attività commerciali situate lungo la Strada Provinciale 51. La proposta, condivisa con il Segretario cittadino della Lega, Rosario Trotta, prevede la sospensione dei pagamenti dei tributi provinciali per queste imprese, duramente colpite dai lavori di rifacimento del ponte sul fiume Tanagro, chiuso dal 2021.

La situazione attuale

La chiusura del ponte ha creato gravi disagi economici per le attività locali, compromettendo la loro capacità di operare e sostenersi. Le imprese, già vulnerabili, si trovano ora in una situazione critica, con un calo significativo del traffico e della clientela. Del Sorbo sottolinea l’urgenza di un sostegno concreto da parte dell’ente provinciale per garantire la sopravvivenza di queste realtà commerciali.

La proposta per le attività lungo la Sp51 a Sassano

La sospensione dei tributi provinciali rappresenta un’opportunità per offrire un minimo di ristoro alle attività colpite. Secondo Del Sorbo, questa misura non solo allevierebbe il peso economico sulle imprese, ma contribuirebbe anche a mantenere viva l’economia locale, favorendo la ripresa e la stabilità. La richiesta di un parere sulla sostenibilità finanziaria di questa proposta è già stata inoltrata al Dirigente del Settore Finanziario dell’ente.

Un Impegno Costante

Del Sorbo ha ribadito il suo impegno a lavorare al fianco dei cittadini e delle istituzioni per garantire che le preoccupazioni delle attività commerciali siano ascoltate e affrontate con serietà. Resta in attesa di un riscontro da parte degli uffici competenti, sottolineando l’importanza di un dialogo aperto e costruttivo tra le istituzioni e le comunità locali.