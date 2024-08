Sassano: la Chiesa di San Rocco diventa Santuario Diocesano alla presenza di Sua Eccellenza Mons. De Luca

Domenica 11 agosto 2024 alle ore 20:00 in Piazza San Rocco, Sua Eccellenza Monsignor Antonio De Luca, Vescovo di Teggiano-Policastro, durante la celebrazione eucaristica, eleverà la chiesa di San Rocco a Santuario Diocesano.

Un Santuario Diocesano è un luogo sacro di particolare importanza spirituale all’interno di una diocesi. Viene designato tale dal vescovo diocesano, che riconosce il significato religioso e culturale del luogo per la comunità dei fedeli.

Il riconoscimento di una chiesa come Santuario Diocesano comporta una serie di benefici e responsabilità. Tra i benefici vi è la possibilità di attrarre un maggior numero di pellegrini e visitatori. Le responsabilità includono la cura pastorale dei pellegrini, la conservazione del luogo sacro e la promozione delle attività religiose e spirituali.

Questo evento è attesissimo tra tutti i fedeli, non solo onora la devozione a San Rocco ma rafforza anche il ruolo della chiesa locale come centro spirituale e punto di riferimento per i fedeli di tutta la diocesi.