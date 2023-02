Una nuova chiesa nel cimitero di Capaccio Paestum. Via libera al progetto

Nel cimitero comunale di Capaccio Paestum, ente guidato dal sindaco Franco Alfieri, sarà realizzata una chiesa. Il progetto per la realizzazione di un luogo di preghiera nel camposanto andrà ad implementare il precedente progetto di “completamento, riqualificazione ed ammodernamento del civico Cimitero” avviato dall’amministrazione comunale. Infatti, alla realizzazione di 502 ossari, 140 loculi e 20 cappelle gentilizi si è aggiunta appunto la realizzazione di una nuova Chiesa.

Il progetto

La zona individuata per il luogo di culto sarà l’intera area attualmente impiegata per il campo di inumazione dato che si tratta dell’unica parte pianeggiante del cimitero.

Il costo dei lavori dell’intero progetto di completamento del cimitero comunale è di 905 mila euro, ed è interamente finanziato con i fondi propri del Comune derivanti dalle concessioni delle strutture cimiteriali da costruire.

All’interno del cimitero comunale, nella parte vecchia, esiste già una piccola chiesa di circa 50 metri quadri. “La struttura portante in muratura di vecchissima fattura versa in precarie condizioni di manutenzione e non è più adatta a svolgere l’originaria funzione, anche in conseguenza dell’ampliamento del cimitero originario”, fanno sapere da palazzo di città.

In questo modo, l’amministrazione comunale punta a costruire un edificio di culto più ampio e moderno, proporzionato anche alle dimensioni del cimitero.