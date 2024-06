Mancano pochi giorno ai solenni festeggiamenti in onore di San Vito, patrono della città di Sapri. Tante e diverse le iniziative messe in campo dal parroco della chiesa dell’Immacolata Don Raffaele Brusco e dal comitato festa per omaggiare nel migliore dei modi i Santi patroni della Città del Golfo di Policastro.