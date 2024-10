Sapri, “Triathlon”: oltre 190 atleti per la finale di “Tri Kids”

Il triathlon ritorna nel Cilento e più precisamente nella città di Sapri dove nella mattinata si ieri si è tenuta la finale di “Tri Kids”. Oltre 190 gli atleti presenti nella cittadina del Golfo di Policastro.

L’evento, organizzato dall’Associazione “Ad Maiora” in collaborazione con l’associazione sportiva “Emmevi Asd” di Napoli – associata Fitri – riporta in Cilento il triathlon questa volta però focalizzando l’attenzione sui giovani. A credere nel progetto oltre al Comune di Sapri anche l’Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni e la Banca BCC Magna Grecia, oltre al neo costituito Rotaract Sapri Golfo di Policastro che vedrà i propri soci impegnati in prima linea.