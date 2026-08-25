Sapri, travolta da un’auto sulle strisce: ferita donna sulla Statale 18

Un nuovo incidente stradale si è verificato nella prima serata di oggi, intorno alle ore 20:00, lungo la Strada Statale 18 nel territorio comunale di Sapri. Il sinistro è avvenuto precisamente nei pressi della casa cantoniera.

L’impatto ha coinvolto una Fiat Panda, con alla guida una donna residente nella zona, e una signora che si trovava nei pressi delle strisce pedonali al momento dell’attraversamento, dove si è consumato l’investimento.

I soccorsi del 118 e l’arrivo al pronto soccorso dell’Immacolata

A riportare le conseguenze del forte impatto è stata la pedone che si trovava lungo la carreggiata. Sul posto sono giunti in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto e hanno stabilizzato la ferita.

La donna è stata poi trasferita d’urgenza presso il vicino ospedale “Immacolata” di Sapri per gli accertamenti e le cure del caso.

Rilievi delle forze dell’ordine e disagi alla viabilità

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sapri per eseguire i rilievi tecnici necessari a ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. A supporto delle operazioni sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale di Vibonati per la gestione della viabilità.

L’evento ha provocato inevitabili rallentamenti e disagi al traffico veicolare lungo l’arteria stradale in entrambi i sensi di marcia.