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Sapri, terminati i lavori in tre strutture chiave: parla il sindaco Antonio Gentile

Dal Palazzetto dello Sport all'Auditorium "Cesarino": a Sapri riaprono importanti spazi pubblici. Il punto del sindaco Antonio Gentile sulle opere

Di: Maria Emilia Cobucci
Sapri, terminati i lavori in tre strutture chiave: parla il sindaco Antonio Gentile

La fruizione e la piena efficienza degli spazi pubblici e degli edifici comunali rappresentano elementi fondamentali e determinanti per la qualità della vita nei comuni del Basso Cilento e del Golfo di Policastro. A tal proposito, abbiamo fatto il punto con il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, sullo stato dei lavori relativi a diversi spazi pubblici e sull’importanza della loro restituzione alla comunità.

«Abbiamo strutture strategiche all’interno del nostro comune i cui lavori sono stati finanziati con l’accensione di un mutuo autorizzato dal consiglio comunale – ha affermato il primo cittadino Gentile –. Molti di questi interventi sono ormai in via di ultimazione».

Di seguito, il sindaco ha elencato le strutture che a breve verranno riconsegnate alla città di Sapri e lo stato di avanzamento delle altre opere pubbliche sul territorio.

Auditorium, Palazzetto dello Sport e Cineteatro Ferrari: strutture pronte

«L’Auditorium “Cesarino” è nuovamente di pubblica e completa fruizione – ha aggiunto Gentile –. La stessa cosa possiamo dirla per il Palazzetto dello Sport, i cui interventi sono terminati e al cui interno, a fine settembre, si disputerà il Campionato italiano di Boxe. Infine, il Cineteatro “Ferrari”, che rappresenta l’ultima opera ricadente in questo mutuo, è stato già riconsegnato alla cittadinanza».

Chiesa di Santa Croce, Protezione Civile e Housing sociale: i cantieri in corso

«Continuano poi una serie di attività legate ai finanziamenti ottenuti per la ristrutturazione di importanti strutture: mi riferisco alla Chiesa di Santa Croce, che sarà riconsegnata prestissimo alla nostra città. Sono inoltre in via di completamento le attività per la realizzazione della nuova sede della Protezione Civile in via del Procaccio».

«Proseguono anche i lavori del cohousing e delle case-bottega in via Ortega – ha concluso il sindaco – ed entro la fine dell’anno prenderà il via una nuova serie di cantieri. Dunque, una serie di opere fondamentali potrà finalmente rientrare nella piena fruizione pubblica».

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