Sapri senza Bandiera Blu, monta la polemica

È polemica nella città di Sapri per il mancato vessillo della Bandiera Blu. L’importante riconoscimento assegnato dalla Fee alle località balneari italiane, sane e sostenibili, le cui acque di balneazione sono risultate eccellenti negli ultimi 4 anni, vede l’assenza della città della Spigolatrice.

Da due anni senza riconoscimenti

“Per il secondo anno consecutivo alle nostre spiagge non viene assegnata la Bandiera Blu – dichiarato dal gruppo di opposizione SiAmoSapri – Ci complimentiamo con il Sindaco per l’ennesimo tassello di una gestione solo di rappresentanza. Gentile l’anno scorso protestò contro la mancata assegnazione della Bandiera Blue, annunciando pubblicamente di avere depositato alla Fee Italia un ricorso dagli esiti sconosciuti”.

E poi aggiungono: “Visto che quest’anno pare che la domanda non sia stata nemmeno presentata, ci auguriamo che il Sindaco non ci proponga il bis del teatrino mandato in scena l’anno scorso“.

La posizione di Italia del Meridione

A chiedere spiegazioni per l’assenza del vessillo in Città è stata anche la segreteria territoriale Sapri – Golfo di Policastro dell’Italia del Meridione. Con una missiva indirizzata al Sindaco Antonio Gentile e all’assessore al turismo Amalia Morabito, la segretaria cittadina Valentina Cartolano chiede “a titolo informativo e chiarificatore, al di fuori di qualsivoglia spirito polemico, quali siano stati i motivi ostativi per i quali la Città di Sapri non ha ottenuto l’atteso riconoscimento”.

Bisognerà ora attendere i chiarimenti dell’amministrazione Gentile.