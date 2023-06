Sapri, Santa Messa in diretta Rai nel giorno del Corpus Domini

È stata celebrata nella Chiesa dell'”Immacolata” di Sapri la Sacra Messa che la ogni Domenica la Rai trasmette da una parrocchia italiana. È la seconda volta che telecamere della TV di Stato approdano nella chiesa “Immacolata” della città della Spigolatrice. Una celebrazione Eucaristica officiata dal Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro Monsignore Antonio De Luca, affiancato da Don Raffaele Brusco e Don Nicola Romano, e che ricade nell’importante giornata del Corpus Domini.

L’omelia del vescovo

Ed è proprio sulla centralità della ricorrenza del Corpus Domini che si è soffermato il Vescovo De Luca nel corso della sua omelia. “L’uomo ritrova se stesso quando partecipa al Sacramento dell’Eucaristia – ha sottolineato il Vescovo Antonio De Luca – Senza la celebrazione della Domenica e senza l’Eucaristia i credenti non possono vivere. Non vi è nulla di più importante dell’Eucaristia che significa dimorare in Dio. Ed è proprio Dio a darci la gloria eterna. È solo mangiando la cena del Signore che noi possiamo essere nella conoscenza di Lui, assimilati a Lui e vivere in Lui”.

I presenti

A concludere la sacra Messa è stato il coro parrocchiale che ha intonato il “Salve Regina”. Una celebrazione che ha visto la presenza delle autorità civili e militari e di diversi fedeli della città di Sapri.