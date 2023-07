Sapri, realizzato il laboratorio teatrale Ability – Ali per volare | VIDEO

Superare i limiti e le proprie paure e far risaltare le diverse abilità comunicative, motorie ed emotive di ognuno.

È quanto accaduto con i partecipanti di “Ability -Ali per volare”. Un laboratorio teatrale di inclusione che ha coinvolto numerosi ragazzi diversamente abili che hanno portato in scena la favola di Pinocchio.

Prendendo consapevolezza del proprio corpo e guidati dal direttore Artistico Giancarlo Guercio e dallo staff dei volontari “Neri per scena”, i ragazzi hanno dimostrato piena disponibilità a darsi all’altro, elemento fondamentale del fare teatro e per comunicare.