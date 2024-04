Sapri: presentato il film “Tra uomo e mare”. La prima al Cineteatro di Policastro

Si è tenuta stamattina a Sapri la presentazione ufficiale del film “Tra uomo e mare” che esalta le bellezze della Città della Spigolatrice e non solo. Una pellicola diretta dal Regista Fabio Re che, neanche a dirlo, racconta la storia di un giovane youtuber che prima di lasciare la sua città per un tour decide di realizzare un ultimo video che descrive uno spaccato di vita quotidiana.

Un film che tra gli attori ha visto anche la partecipazione come coprotagonista di Costantino Comito, già noto alle grande pubblico. Tante le sorprese per la prima in programma venerdì 5 Aprile al Cineteatro del Popolo di Policastro Bussentino.