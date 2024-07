Sapri: parte la rassegna “Estate in Villa”, in arrivo il Trio Malinconico con Diego de Silva

Anche quest’anno a Sapri torna la rassegna culturale “Estate in Villa” che dal 16 al 30 luglio proporrà musica, poesia e incontri letterari, nel palcoscenico naturale della villa comunale. La rassegna, organizzata dal Comune di Sapri, Assessorato al Turismo, Spettacolo e Cultura, con il patrocinio della Camera di Commercio di Salerno, si apre martedì 16 luglio alle ore 22 con il Trio Malinconico, la forza delle parole accompagnate dalle suggestioni della musica jazz. Diego De Silva, autore dell’«avvocato d’insuccesso», porterà in scena le sue pagine accompagnato dal sassofono di Stefano Giuliano e il contrabbasso di Aldo Vigorito. Un’alternanza fra brani letti, recitati, e l’esecuzione di pezzi che di volta in volta gli strumentisti pensano, consentendo al pubblico di concentrarsi sul testo e rilassarsi durante l’ascolto dei brani musicali dal vivo per una serata di musica e parole, intrecciando melodie e narrazioni.

L’evento sarà introdotto dal giornalista Francesco Lombardi e vedrà i saluti istituzionali dell’assessore alla Cultura, Turismo e Spettacolo del Comune di Sapri, Amalia Morabito.

«Inauguriamo la rassegna culturale ‘Estate in Villa’ con un evento dall’alto valore artistico.Il Trio Malinconico, e la presenza di artisti del calibro di Diego De Silva, Aldo Vigorito e Stefano Giuliano, rappresenta perfettamente l’idea di integrazione tra diverse forme espressive, la potenza della letteratura e la magia del jazz. – ha spiegato l’assessore Morabito – E’ anche un’opportunità per riscoprire il piacere della cultura in un contesto caro alla comunità, come quello della Villa Comunale di Sapri. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare numerosi agli eventi in programma, sicura che questa sarà una rassegna di arricchimento e di crescita per tutti».

Il programma

Il programma di Estate in Villa proseguirà venerdì 19 luglio con la presentazione del libro “Il Mistero del sigillo reale” di Franco Maldonato. Mercoledì 24 luglio, una serata dedicata alla memoria e alla poetica del grande cantautore Mango, a dieci anni dalla sua scomparsa. Lunedì 29 luglio il premio “Don Giovanni Iantorno” e la presentazione del libro “Mio fratello Giovanni uomo e sacerdote” di Maria Iantorno. Chiuderà la rassegna martedì 30 luglio la presentazione del libro “Dove la luce” di Carmen Pellegrino.