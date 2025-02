Sapri, minaccia e aggredisce il padre: ragazza nei guai

Una terribile storia che arriva dalla cittadina del Golfo di Policastro dove una ragazza del posto avrebbe già da diverso tempo perpetrato nei confronti del padre diverse minacce, seguite anche da atteggiamenti violenti e aggressioni fisiche.

I fatti

Una situazione alla quale il 45enne, provato dall’intera vicenda, ha deciso di porre fine, denunciando la giovane figlia presso la locale Stazione di Carabinieri. Una serie di racconti, quello forniti dal padre, al quale hanno fatto seguito le indagini condotte dai militari della Stazione di Sapri guidati dal luogotenente Pietro Marino.

Il provvedimento

Fatte le dovute e accurate indagini e raccolte tutte le necessarie informazioni, il fascicolo è arrivato nelle mani della Procura di Lagonegro che ha disposto per la 20enne il divieto di avvicinamento al genitore e alla casa familiare. Inoltre per la ragazza è scattata anche la misura cautelare del braccialetto elettronico. Ora la giovane dovrà difendersi dai reati di maltrattamenti in famiglia e violenza.