Sapri: l’ospedale Immacolata è fondamentale: la testimonianza di Vanessa Lamoglie | VIDEO

Il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “Immacolata” di Sapri continua senza sosta il suo lavoro. Nonostante il rischio di una chiusura del Punto nascite, il report delle nascite rispetto al quadrimestre dell’anno precedente infatti è in costante crescita, facendo registrare un incremento del 22%.

La testimonianza di Vanessa Lamoglie

Un dato significativo per il nosocomio del Golfo di Policastro, punto di riferimento dell’intero Basso Cilento. Come dimostrato da Vanessa Lamoglie giovane madre di tre bambine, tutte nate sane e in perfetta salute all’immacolata di Sapri, grazie alla professionalità e alla pluriennale esperienza del personale medico e sanitario del nosocomio. “Questo terzo parto rispetto ai due precedenti è stato molto veloce – ha affermato Vanessa Lamoglie – Sono arrivata in ospedale alle ore 7 del mattino e appena dieci minuti dopo, alle 7:10, la mia bambina è nata. Se non fosse stato attivo il punto nascite di Sapri mi sarei ritrovata in seria difficoltà, sarei dovuto arrivare più lontano e ciò avrebbe comportato diverse complicazioni. Avrei potuto mettere a rischio me e la bambina e non so cosa sarebbe potuto succedere”.

“Professionalità e cura nei miei confronti”

La giovane Vanessa ha poi raccontato i pochi minuti che sono trascorsi dal suo arrivo in ospedale alla nascita della bambina. “Arrivata all’accettazione non ho fatto in tempo ad andare in sala parto perché la bambina stava già uscendo – ha aggiunto la 25enne – Grazie alla professionalità e al tempismo dei medici e del personale sanitario del reparto di Ostetricia e Ginecologia è andato tutto per il verso giusto. Ringrazio tutti per l’attenzione e la cura mostrata nei miei confronti durante tutte e tre le mie gravidanze e i miei parti realizzati proprio in questo ospedale”.