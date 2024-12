Sapri, entra in un negozio del centro e ruba il cellulare al proprietario: denunciato

Si intrufola in un negozio nel centro cittadino di Sapri e sottrae lo smartphone al titolare dell’attività: denunciato a piede libero un 22enne di origine marocchina. L’increscioso eposodio è avvenuto nelle ore della mattinata odierna.

I fatti

Il 22enne, arrivato alla stazione di Sapri, si è diretto in un’attività commerciale presente in via Kennedy. Dopo essersi intrufolato, il giovane in maniera indisturbata ha sottratto lo smartphone del titolare che aveva posizionato vicino la cassa.

Accortosi di quanto accaduto, il proprietario del negozio ha subito allertato le forze dell’ordine. Sul posto immediato è stato l’arrivo dei Carabinieri della locale Stazione diretti dal Luogotenente Pietro Marino.

I militari velocemente si sono messi sulle tracce del ragazzo che in breve tempo è stato rintracciato e perquisito. Al termine dei controlli, il ladro è stato scoperto in possesso del cellulare che è stato prontamente restituito al legittimo proprietario. Il 22enne intanto è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Lagonegro.