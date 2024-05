Sapri: ecco le regole per il Lungomare. Stop a biciclette e monopattini

Lungomare di Sapri, la giunta comunale fissa le regole per la fruizione. Il provvedimento dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Gentile, è rivolto in particolare ai privati e ai titolari di attività.

Le regole per il Lungomare di Sapri

Nello specifico l’esecutivo ha disposto il divieto di accesso a tutti i mezzi a motore su tutta l’area del Lungomare, salvo specifiche autorizzazioni. Stop anche all’utilizzo di bici e monopattini.

Le disposizioni per le attività

E ancora: sulle passeggiate del Lungomare di Sapri non dovranno essere posizionati tavoli, sedie o qualsiasi altra struttura a servizio delle attività commerciali.

Tutte le attività che saranno sub-affidatarie delle aree individuate per scopi commerciali dovranno compartecipare ai costi totali che l’amministrazione dovrà sostenere in termini di pagamento del canone demaniale maggiorato a seguito di variazione e degli interventi di manutenzione dei giardini pubblici in una percentuale pari all’80%; sono previste riduzioni dei pagamenti nella percentuale del 50% per tutte le attività diverse dai Bar/Gelaterie.

In queste aree date in sub-affidamento a bar e gelateria sarà permesso posizionare sedie, tavolini, ombrelloni ed eventuali piani di appoggio dove però non sarà possibile effettuare manipolazione o esposizione di prodotti.