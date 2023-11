Sapri e San Giovanni a Piro dicono stop alla violenza sulle donne

È stata la suggestiva e pregevole casa del Buon Pastore la location che ha ospitato la mostra d’arte allestita e realizzata dalla pro loco di Sapri in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulla donne.

Diverse le opere realizzate da fotografi, artisti e videomaker del posto che con il loro importante contributo hanno impreziosito l’esposizione. Una mostra che ha dunque abbracciato l’arte a 360 gradi, attraverso passi di danza, monologhi e canzoni che hanno arricchito ancora di più l’intera giornata durante la quale sono state promosse anche da parte di privati nuovi progetti sempre a sostegno delle donne. Una iniziativa che ha visto il pieno appoggio dell’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Antonio Gentile e la presenza tra gli altri anche del vicepresidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo.

Ed è stata sempre l’arte la protagonista dell’iniziativa messa in campo dal Comune di San Giovanni a Piro, guidato dal Sindaco Ferdinando Palazzo, sempre in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. A scendere in campo in questa occasione è stata la Compagnia Lati-tanti diretta dalla regista Rosà Baldassarri. Diversi i lavori teatrali portati in scena dagli attori della compagnia, tutti tratti dal libro di Serena Dandini dal titolo “Ferite a Morte”. Una serie di monologhi e di duetti, basati su storie di violenza e di uccisioni, realizzati sulla falsa riga della famosa Antologia di Spoon River di Edgar Lee Master e che hanno assorbito e attratto il pubblico fino alla fine. Un turbinio di emozioni e sentimenti ma anche di riflessioni e osservazioni sul tema della violenza sulle donne, sempre e ancora prepotentemente attuale.