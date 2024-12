Sapri, da aspirante Carabiniere a Suora: ecco la storia di Chiara Franco

È l’8 Dicembre, il giorno dedicato all’Immacolata Concezione, che Chiara Franco – una ragazza di 22 anni originaria di Sapri – prende i voti e diventa suora. Un passo importante che Chiara decide di compiere dopo un percorso iniziato subito dopo la maturità, ad appena 18 anni.

La storia

Una ragazza come tante, con tanti sogni nel cassetto e la Scuola da Allievi Marescialli dei Carabinieri che l’aspettava, sulle orme del padre già Maresciallo dei Carabinieri presso la Stazione di Torchiara. E un fidanzato con il quale Chiara pensava di trascorrere molti anni della sua vita. Ma Chiara, oggi suor Chiara, decidere di seguire un amore più grande, quello per il Signore. Un sentimento forte che suor Chiara all’inizio non riesce a decifrare ma che fin da subito la spinge ad affidarsi nelle mani del Signore, al quale si rivolte quotidianamente “Quando tocca il SIGNORE è impossibile dire di no – racconta suor Chiara – Il suo amore va sopra ogni cosa” .

L’8 dicembre il giorno della prima confessione religiosa

Ed è così che Chiara l’8 Settembre del 2020 intraprende il suo percorso di vita. È il giorno in cui la giovane 18enne raggiunge Alpe di Poti, in Toscana, per la sua prima esperienza presso la comunità della Congregazione delle piccole ancelle del Sacro Cuore, dove rimarrà per circa quaranta giorni. Un percorso di vita che l’ha portata a compiere tante esperienze, girando tra le comunità delle piccole ancelle del Sacro Cuore. Fino allo scorso 8 Dicembre quando suor Chiara ha fatto la sua prima confessione e preso i voti a Roma. Ma non solo.

Una vita a servizio del prossimo

Suor Chiara studia anche scienze infermieristiche alla Cattolica di Roma e la sua vita, come quella di tante suore, è al servizio del prossimo. “È importante sottolineare un messaggio che mi ha colpito quando stavo nella congregazione delle piccole Ancelle del Sacro Cuore – afferma Suor Chiara – aiutare sempre il prossimo e vedere il SIGNORE in tutti coloro che ci stanno accanto, a quel punto avremo più amore da donare”. E poi rivolge un messaggio ai giovani. “Non abbiate paura di fare scelte che vadano controcorrente. La libertà è racchiusa proprio in questo”. Infine, in prossimità della festa del Santo Natale, suor Chiara invita tutti “a preparare il cuore con la preghiere per accogliere il SIGNORE che ci aspetta e cerca sempre di parlarci”.