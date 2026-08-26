Sapri chiude il Premio Terre del Bussento con il magistrato Catello Maresca

Sapri ospita l’atto conclusivo dell’undicesima edizione del Premio Terre del Bussento con un appuntamento di alto valore civile e culturale. Questa sera, mercoledì 26 agosto alle ore 21:30, sul suggestivo Viale della Spigolatrice, il riconoscimento promosso dall’Associazione Terre del Bussento in sinergia con il Comune di Sapri verrà conferito a Catello Maresca, magistrato di primo piano impegnato nel contrasto ai crimini di stampo mafioso.

Il valore della legalità al centro della serata conclusiva

La scelta di affidare la serata finale a Catello Maresca sottolinea la volontà degli organizzatori di porre il tema della legalità e della responsabilità delle istituzioni al centro del dibattito pubblico. Il magistrato, a lungo in servizio presso la Direzione distrettuale antimafia di Napoli, ha diretto complesse indagini contro i clan camorristici, legando il proprio nome a tappe fondamentali per il Paese, tra cui l’arresto del latitante Michele Zagaria, capo del clan dei Casalesi.

«Chiudere questa undicesima edizione con Catello Maresca rappresenta per noi una scelta che racchiude pienamente lo spirito del Premio – dichiara Matteo Martino, presidente dell’Associazione Terre del Bussento e ideatore della manifestazione –. In questi anni abbiamo cercato di portare a Sapri personalità capaci di lasciare un messaggio e di stimolare una riflessione. La presenza di Maresca ci consente di affrontare il tema della legalità, del senso delle istituzioni e della responsabilità civile, valori fondamentali anche per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio».

Un percorso lungo undici anni tra cultura e promozione territoriale

L’iniziativa, ideata da Matteo Martino, si è consolidata nel tempo come uno dei momenti di maggior rilievo per l’area del Bussento. Nel corso di undici edizioni, il palco della manifestazione ha accolto figure di spicco del mondo istituzionale, culturale, giornalistico e sportivo, con l’obiettivo costante di far interagire il dibattito nazionale con la valorizzazione delle risorse locali.

L’evento è organizzato dall’Associazione Terre del Bussento e avvalendosi del sostegno della Camera di Commercio di Salerno e della sede provinciale della Fenailp, insieme al Patrocinio dell’Assessorato al Turismo, Spettacolo e Cultura del Comune di Sapri.

I dettagli del programma e gli interventi previsti

La conduzione della serata sarà affidata al giornalista Francesco Lombardi. Sul palco per i saluti e i contributi istituzionali saliranno il sindaco di Sapri Antonio Gentile, il segretario generale nazionale Fenailp Mario Arciuolo e don Gianni Citro. L’evento, aperto al pubblico, costituisce un’occasione di confronto diretto tra cittadinanza e rappresentanti delle istituzioni.