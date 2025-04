Sapri celebra l’80° anniversario della Liberazione: “Un impegno quotidiano per la democrazia”

Il comune di Sapri si prepara a celebrare l’ottantesimo anniversario della Liberazione, il 25 Aprile, data cruciale per la storia italiana che segnò la fine dell’oppressione e l’inizio di un’era di libertà, democrazia e pace.

Memoria e impegno per il futuro

L’ottantesimo anniversario, evidenziano dalla cittadina del Golfo di Policastro, non deve limitarsi alla mera rievocazione del passato e all’onore della memoria di coloro che si sacrificarono per la libertà del Paese. L’obiettivo è trasformarlo in un’occasione di riflessione sull’importanza dell’impegno civile e della difesa dei valori democratici nel presente.

«Il 25 Aprile è un’occasione preziosa, ci richiama all’impegno quotidiano, ci ricorda che quelle donne e quegli uomini non hanno permesso che altri decidessero per loro: hanno scelto di resistere, di lottare per i valori condivisi di una società più giusta».

Cerimonia commemorativa in Piazza Plebiscito

La città di Sapri onorerà l’anniversario della Liberazione con una cerimonia ufficiale che si terrà giovedì 25 Aprile alle ore 10:30 in Piazza Plebiscito. Durante la commemorazione, sarà deposta una corona di alloro al Monumento ai Caduti, simbolo del sacrificio di coloro che lottarono per la libertà. Alla cerimonia parteciperanno le Forze dell’Ordine, le Associazioni combattentistiche e d’Arma, le rappresentanze civili e l’intera cittadinanza, in un momento di condivisione e ricordo collettivo.