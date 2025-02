Sapri: approvato il Piano di Ormeggio per il Porto nel 2025

La Giunta Comunale di Sapri, presieduta dal Sindaco Antonio Gentile, ha deliberato l’approvazione del “Piano Ormeggio Pontili Comunali del Porto di Sapri” per l’anno 2025. Il piano prevede la definizione di un nuovo tariffario che si basa sulla classificazione delle imbarcazioni in base a lunghezza e larghezza, garantendo così una maggiore equità nella distribuzione dei posti barca.

Diritto di prelazione e regole di assegnazione

Prevista anche l’introduzione del “Diritto di Prelazione” per i diportisti che risultano in regola con il pagamento delle tariffe annuali. Questi ultimi saranno esclusi dal procedimento concorsuale di assegnazione dei posti barca, mentre i proprietari di imbarcazioni non in regola saranno esclusi dalla partecipazione. Inoltre, chi risulta moroso sarà tenuto a liberare l’ormeggio.

Modalità di pagamento flessibili

Il piano stabilisce modalità di pagamento flessibili per le tariffe, consentendo ai residenti con imbarcazioni fino a 7 metri di rateizzare il pagamento in quattro rate uguali. Le scadenze sono state ben definite: il 50% della tariffa deve essere versato entro dieci giorni dalla comunicazione di assegnazione, con saldo finale entro il 30 giugno.

I costi prevedono agevolazioni per i residenti. Variano, inoltre, in base al periodo di occupazione dello spazio acqueo e alle dimensioni del natante.

Promozione dell’imprenditorialità giovanile

Un aspetto innovativo della delibera è l’intenzione di incentivare l’imprenditorialità giovanile nel settore nautico. Saranno definite premialità specifiche per gli operatori economici nautici under 35 che operano nel territorio, contribuendo così a stimolare l’economia locale e a creare nuove opportunità per i giovani imprenditori.