Sapri, 6 medici in arrivo al pronto soccorso

Il direttore sanitario dell’Ospedale “Immacolata” di Sapri, Antonio Claudio Mondelli, ha confermato con entusiasmo l’arrivo imminente di sei nuovi medici al reparto di Pronto Soccorso. Questa notizia rappresenta un passo importante per la struttura ospedaliera e il suo ruolo essenziale nell’assistenza all’intera utenza del Golfo di Policastro e del Basso Cilento.

Mondelli sottolinea l’importanza vitale di questo incremento di personale medico, garantendo che il Pronto Soccorso funzioni a pieno regime senza dover coinvolgere medici provenienti da altri reparti. Questo consentirà alle unità operative di concentrarsi meglio sui pazienti, evitando di dover affrontare turni supplementari che comportano difficoltà nell’assistenza.

Obiettivi e finalità, organizzazione più adeguata ed efficiente

Il direttore sottolinea come l’arrivo dei nuovi medici permetterà di operare in un Pronto Soccorso più adeguato e organizzato, rappresentando il primo punto di accesso in ospedale. Questo significa una maggiore efficienza e una migliore definizione della linea di indirizzo per i pazienti. Dopo anni di difficoltà organizzative, Mondelli esprime fiducia nel superamento definitivo dei problemi di organico nel Pronto Soccorso.

Il rischio di depotenziamento o chiusura dell’Ospedale “Immacolata” sembra attenuato grazie all’impegno del Direttore Generale Gennaro Sosto e ai medici capi dipartimento. Il direttore Mondelli esprime gratitudine per il sostegno ricevuto e rivolge un ringraziamento speciale a coloro che, nonostante le difficoltà, hanno mantenuto il regolare funzionamento dei reparti.

Possibili concorsi auspicabili

Nonostante l’importante passo avanti, Mondelli auspica un ulteriore potenziamento e sicurezza operativa per gli altri dipartimenti dell’ospedale. Concorsi indetti dalla direzione generale potrebbero contribuire a garantire un’organizzazione completa che risponda pienamente alle esigenze degli utenti dell’Ospedale “Immacolata”.