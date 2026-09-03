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Sanza in festa per i 100 anni di nonna Assunta: un secolo di storia

La comunità di Sanza festeggia i 100 anni di nonna Assunta Ciceciari: un secolo di vita, memoria e sacrifici nel cuore del Cilento

Di: Erminio Cioffi
Sanza in festa per i 100 anni di nonna Assunta: un secolo di storia

Giornata di grande festa a Sanza per Assunta Ciceciari, che oggi raggiunge il prestigioso traguardo dei 100 anni. Un secolo di vita interamente trascorso nel proprio paese d’origine, riassunto in un percorso fatto di affetti familiari, lavoro e sacrifici, vissuto sempre accanto alle persone care.

Il valore della memoria e il legame con il territorio

La storia di nonna Assunta incarna quella di un’intera generazione di donne, protagoniste silenziose ma fondamentali della vita familiare e della crescita della comunità locale. A rendere ancora più memorabile questo appuntamento è la sua immutata gioia di vivere, custodita con forza e serenità nonostante il passare del tempo.

I cento anni di Assunta rappresentano un prezioso patrimonio di memoria storica e umana per la sua famiglia e per l’intera cittadinanza di Sanza, che oggi si stringe attorno a lei per celebrare questo speciale anniversario.

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